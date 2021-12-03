Спасатели призвали не ходить в горы: в Карпатах ожидается до 15 градусов мороза

В ночь на 4 декабря в Карпатах температура воздуха опустится до -15 градусов. В ГСЧС просят путешественников и местных жителей не ходить в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В горах погода не будет способствовать отдыху, поэтому на эти выходные спасатели советуют вам спланировать другой вид досуга", - говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве отметили, что в ночь на 4 декабря в Закарпатье ожидается снижение температуры до -5 -10 градусов, а в горах местами до -15 мороза.