Спасатели призвали не ходить в горы: в Карпатах ожидается до 15 градусов мороза
В ночь на 4 декабря в Карпатах температура воздуха опустится до -15 градусов. В ГСЧС просят путешественников и местных жителей не ходить в горы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В горах погода не будет способствовать отдыху, поэтому на эти выходные спасатели советуют вам спланировать другой вид досуга", - говорится в сообщении ГСЧС.
В ведомстве отметили, что в ночь на 4 декабря в Закарпатье ожидается снижение температуры до -5 -10 градусов, а в горах местами до -15 мороза.
Напомним, ранее синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах. Она ожидается 3 и 4 декабря в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
Отметим, в Украине 3 и 4 декабря ожидается гололед на дорогах. Водителей призвали быть осторожными и внимательными.
Как сообщало РБК-Украина, на выходных ожидается холодная погода, местами со снегом.