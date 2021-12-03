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Спасатели призвали не ходить в горы: в Карпатах ожидается до 15 градусов мороза

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 20:04
Спасатели призвали не ходить в горы: в Карпатах ожидается до 15 градусов мороза Фото: в Карпатах ожидаются морозы до -15, спасатели рекомендуют не ходить в горы (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ночь на 4 декабря в Карпатах температура воздуха опустится до -15 градусов. В ГСЧС просят путешественников и местных жителей не ходить в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В горах погода не будет способствовать отдыху, поэтому на эти выходные спасатели советуют вам спланировать другой вид досуга", - говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве отметили, что в ночь на 4 декабря в Закарпатье ожидается снижение температуры до -5 -10 градусов, а в горах местами до -15 мороза.

Напомним, ранее синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах. Она ожидается 3 и 4 декабря в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Отметим, в Украине 3 и 4 декабря ожидается гололед на дорогах. Водителей призвали быть осторожными и внимательными.

Как сообщало РБК-Украина, на выходных ожидается холодная погода, местами со снегом.

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Карпаты ГСЧС
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