RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Снігопади повертаються в Україну: синоптики опублікували прогноз

Автор: Анастасія Рокитна

Похолодання та снігопади в Україні прогнозують на 27 лютого. Синоптики передають "плюсову" температуру, але в середньому в межах +2+4.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

У суботу буде дощ зі снігом у всіх регіонах. На заході країни температура повітря вдень складе +2+7, а вночі +2+4. У північних та центральних областях вдень буде +1+4 і вночі так само.

На сході країни передають вдень та вночі +2+4. У південних областях буде тепліше, вдень +4+7, а вночі +2+4.

На другий день снігопади продовжаться в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Нагадаємо, у центрі та на півночі України сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень у західних областях підніметься до +11 градусів, у центральних та південних областях спостерігатимуться заморозки, а на сході та півночі вдарять морози.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йдуть морози до -10 градусів вночі. Похолодання відбудеться з 23 до 25 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Снігопад
Читайте також
Київ готується до можливої повені після снігопадів
Київ накрив снігопад, опади будуть весь день
Прогноз погоди