Снегопады возвращаются в Украину: синоптики опубликовали прогноз

В субботу будет дождь со снегом во всех регионах. На западе страны температура воздуха днем составит +2+7, а ночью +2+4. В северных и центральных областях днем будет +1+4 и ночью так же.

На востоке страны передают ночью и днем +2+4. В южных областях будет теплее, днем +4+7, а ночью +2+4.

На второй день снегопады продолжатся в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.