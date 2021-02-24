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Снегопады возвращаются в Украину: синоптики опубликовали прогноз

Автор: Анастасия Рокитна

Похолодание и снегопады в Украине прогнозируют на 27 февраля. Синоптики передают "плюсовую" температуру, но в среднем в пределах +2+4.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

В субботу будет дождь со снегом во всех регионах. На западе страны температура воздуха днем составит +2+7, а ночью +2+4. В северных и центральных областях днем будет +1+4 и ночью так же.

На востоке страны передают ночью и днем +2+4. В южных областях будет теплее, днем +4+7, а ночью +2+4.

На второй день снегопады продолжатся в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Напомним, в центре и на севере Украины сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем в западных областях поднимется до +11 градусов, в центральных и южных областях будут наблюдаться заморозки, а на востоке и севере ударят морозы.

Также ранее сообщалось, что в Украину идут морозы до -10 градусов ночью. Похолодание пройдет с 23 по 25 февраля.

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