Снігопади відступлять, але ненадовго: прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні на вихідні різко зміниться, будуть і снігопади, і дощі, і потепління до +4. Синоптики розповіли, яка буде погода від 30 січня по 1 лютого.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз на суботу

У суботу будуть сильні снігопади у всіх областях, крім південних. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях після сильного похолодання будуть дощі.

Температура повітря вдень у західних регіонах складе -1+4, а вночі -3-6. На півночі та в центрі країни вдень буде -1+3, а вночі -3-6. У східних областях вдень +1+4, а вночі -1-4. Південні регіони будуть теплішими, вдень +2+6, а вночі -1-5.

Прогноз на неділю

У неділю погода різко зміниться, снігопади закінчиться і в країну прийде тимчасове потепління. На заході країни вдень буде -1+4, а вночі -1-6. У центральних та північних областях вдень температура повітря складе -1+3, а вночі -2-6.

На півдні та сході країни вдень буде +1+4, а вночі до -5.

Прогноз на понеділок

Наступного понеділка Україну знову накриють снігопади. Вдень на заході буде -2-4 та сніг. У центральних та північних областях вдень буде +5-2, а вночі -1-9.

На сході та півдні країни вдень температура повітря складе +1+7. У цих регіонах будуть сильні дощі, лише в Кіровоградській області прогнозують снігопад.

Нагадаємо, в Україні продовжує діяти активний сніговий циклон. З ночі спостерігається переміщення циклону в центральні та північно-східні області.