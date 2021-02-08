Снігопад на добу і обмеження руху: ситуація в Києві через негоду

Погода в Києві сьогодні різко погіршилася. З ранку снігопад скував рух на дорогах, а в найближчі години опади тільки посиляться. Синоптики прогнозують мороз і сильний сніг протягом усього дня.
Більш докладно про ситуацію в столиці - в матеріалі РБК-Україна.
Снігопад в Києві почався вночі і не вщухне протягом доби. Як повідомили в КМДА, після обіду очікується значне посилення опадів. Також прогнозується хуртовина з поривами вітру 15-20 м/с, снігові замети до 20-30 см і ожеледь.
Температура повітря днем 8 лютого складе від -7 до -9 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до 12-14 градусів морозу.
В Укргідрометцентрі закликали водіїв і пішоходів бути уважними на дорогах, не виходити на вулицю без крайньої необхідності. По можливості, відмовитися від поїздок на особистих авто і користуватися громадським транспортом.
Фото: снігоприбиральна техніка в Києві (kyivcity.gov.ua)
Сьогодні з 15:00 і до поліпшення погодних умов проїзд фур до столиці буде заборонено.
Як очікується, обмеження руху великогабаритного транспорту дозволить уникнути заторів на дорогах і забезпечити нормальний проїзд спецтехніки з прибирання снігу. В "Київавтодорі" закликали водіїв вантажівок заздалегідь формувати маршрути в об'їзд Києва.
Водіям легкових авто рекомендували не залишати транспорт на узбіччях і тротуарах і надавати перевагу в русі спецтранспорту.
З ранку 8 лютого рух на дорогах столиці ускладнений, на мостах і прилеглих до них територіях утворилися значні пробки.
Також у ранкові години збився з графіку рух громадського транспорту. На деяких ділянках дороги через замети з відставанням курсували тролейбуси і трамваї. На даний момент на проїжджій частині безперервно працює снігоприбиральна техніка "Київпастрансу".
Через негоду і ожеледицю Міністерство внутрішніх справ попередило водіїв про можливе порушення та припинення руху транспорту.
Складна ситуація очікується на дорогах Київської, Житомирської, Чернігівської областей, центральних і західних регіонах.
У кожному районі міста для прибирання снігового покриву працюють бригади комунальних підприємств і спеціальна техніка. Всього залучено 453 одиниці спецтранспорту.
Тротуари, зупинки громадського транспорту розчищають 500 комунальників, ще понад 200 працівників прибирають сніг біля входів до станцій метро.
Незважаючи на сьогоднішню негоду, столичні аеропорти "Бориспіль" і "Київ" в Жулянах продовжують приймати і відправляти рейси. Снігоприбиральна техніка очищає злітно-посадочні смуги і перони.
Однак в "Борисполі" попередили пасажирів про можливу затримку рейсів через складні погодні умови в аеропортах вильотів і прибуття.
Раніше повідомлялося, що через сильні морози в Україні розгорнуто майже 5 тисяч пунктів обігріву в регіонах. У Києві працюють понад 30 таких пунктів.
Нагадаємо, в ДСНС попередили про можливу небезпеку виникнення надзвичайних подій в зв'язку з ускладненням погодних умов, випаданням значного снігу та ожеледицею на дорогах.