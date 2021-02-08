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Снігопад на добу і обмеження руху: ситуація в Києві через негоду

Автор: Анна Березина

Погода в Києві сьогодні різко погіршилася. З ранку снігопад скував рух на дорогах, а в найближчі години опади тільки посиляться. Синоптики прогнозують мороз і сильний сніг протягом усього дня.

Більш докладно про ситуацію в столиці - в матеріалі РБК-Україна.

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Вдень хуртовина посилиться

Снігопад в Києві почався вночі і не вщухне протягом доби. Як повідомили в КМДА, після обіду очікується значне посилення опадів. Також прогнозується хуртовина з поривами вітру 15-20 м/с, снігові замети до 20-30 см і ожеледь.

Температура повітря днем ​​8 лютого складе від -7 до -9 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до 12-14 градусів морозу.

В Укргідрометцентрі закликали водіїв і пішоходів бути уважними на дорогах, не виходити на вулицю без крайньої необхідності. По можливості, відмовитися від поїздок на особистих авто і користуватися громадським транспортом.

Фото: снігоприбиральна техніка в Києві (kyivcity.gov.ua)

В'їзд вантажівок у Київ обмежується

Сьогодні з 15:00 і до поліпшення погодних умов проїзд фур до столиці буде заборонено.

Як очікується, обмеження руху великогабаритного транспорту дозволить уникнути заторів на дорогах і забезпечити нормальний проїзд спецтехніки з прибирання снігу. В "Київавтодорі" закликали водіїв вантажівок заздалегідь формувати маршрути в об'їзд Києва.

Водіям легкових авто рекомендували не залишати транспорт на узбіччях і тротуарах і надавати перевагу в русі спецтранспорту.

Затори на дорогах

З ранку 8 лютого рух на дорогах столиці ускладнений, на мостах і прилеглих до них територіях утворилися значні пробки.

Також у ранкові години збився з графіку рух громадського транспорту. На деяких ділянках дороги через замети з відставанням курсували тролейбуси і трамваї. На даний момент на проїжджій частині безперервно працює снігоприбиральна техніка "Київпастрансу".

Можлива зупинка руху транспорту

Через негоду і ожеледицю Міністерство внутрішніх справ попередило водіїв про можливе порушення та припинення руху транспорту.

Складна ситуація очікується на дорогах Київської, Житомирської, Чернігівської областей, центральних і західних регіонах.

На дорогах працює понад 450 одиниць снігоприбиральної техніки

У кожному районі міста для прибирання снігового покриву працюють бригади комунальних підприємств і спеціальна техніка. Всього залучено 453 одиниці спецтранспорту.

Фото: техніка чистить сніг на тротуарах (kyivcity.gov.ua)

Тротуари, зупинки громадського транспорту розчищають 500 комунальників, ще понад 200 працівників прибирають сніг біля входів до станцій метро.

Аеропорти працюють у штатному режимі

Незважаючи на сьогоднішню негоду, столичні аеропорти "Бориспіль" і "Київ" в Жулянах продовжують приймати і відправляти рейси. Снігоприбиральна техніка очищає злітно-посадочні смуги і перони.

Однак в "Борисполі" попередили пасажирів про можливу затримку рейсів через складні погодні умови в аеропортах вильотів і прибуття.

Раніше повідомлялося, що через сильні морози в Україні розгорнуто майже 5 тисяч пунктів обігріву в регіонах. У Києві працюють понад 30 таких пунктів.

Нагадаємо, в ДСНС попередили про можливу небезпеку виникнення надзвичайних подій в зв'язку з ускладненням погодних умов, випаданням значного снігу та ожеледицею на дорогах.

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