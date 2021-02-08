Снегопад на сутки и ограничение движения: ситуация в Киеве из-за непогоды

Погода в Киеве сегодня резко ухудшилась. С утра снегопад сковал движение на дорогах, а в ближайшие часы осадки только усилятся. Синоптики прогнозируют мороз и сильный снег на протяжении всего дня.
Более подробно о ситуации в столице - в материале РБК-Украина.
Снегопад в Киеве начался ночью и не утихнет в течение суток. Как сообщили в КГГА, после обеда ожидается значительное усиление осадков. Также прогнозируется метель с порывами ветра 15-20 м/с, снежные заносы до 20-30 см и гололед.
Температура воздуха днем 8 февраля составит от -7 до -9 градусов, ночью столбик термометра опустится до 12-14 градусов мороза.
В Укргидрометцентре призвали водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, не выходить на улицу без крайней необходимости. По возможности, отказаться от поездок на личных авто и пользоваться общественным транспортом.
Фото: снегоуборочная техника в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Сегодня с 15:00 и до улучшения погодных условий проезд фур в столицу будет запрещен.
Как ожидается, ограничение движения крупногабаритного транспорта позволит избежать заторов на дорогах и обеспечить нормальный проезд спецтехники по уборке снега. В "Киевавтодоре" призвали водителей грузовиков заранее формировать маршруты в объезд Киева.
Водителям легковых авто рекомендовали не оставлять транспорт на обочинах и тротуарах и предоставлять преимущество в движении спецтранспорта.
С утра 8 февраля движение на дорогах столицы затруднено, на мостах и прилегающих к ним территориях образовались значительные пробки.
Также утренние часы сбилось с графика движение общественного транспорта. На некоторых участках дороги из-за заносов с отставанием курсировали троллейбусы и трамваи. В данный момент на проезжей части беспрерывно работает снегоуборочная техника "Киевпастранса".
Из-за непогоды и гололедицы Министерство внутренних дел предупредило водителей о возможном нарушении и прекращении движения транспорта.
Сложная ситуация ожидается на дорогах Киевской, Житомирской, Черниговской областях, центральных и западных регионах.
В каждом районе города для уборки снежного покрова работают бригады коммунальных предприятий и специальная техника. Всего привлечено 453 единицы спецтранспорта.
Тротуары, остановки общественного транспорта расчищают 500 коммунальщиков, еще более 200 работников убирают снег у входов в станции метро.
Несмотря на сегодняшнюю непогоду, столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" в Жулянах продолжают принимать и отправлять рейсы. Снегоуборочная техника очищает взлетно-посадочные полосы и перроны.
Однако в "Борисполе" предупредили пассажиров о возможной задержке рейсов из-за сложных погодных условий в аэропортах вылетов и прибытия.
Ранее сообщалось, что из-за сильных морозов в Украине развернуты почти 5 тысяч пунктов обогрева в регионах. В Киеве работают более 30 таких пунктов.
Напомним, в ГСЧС предупредили о возможной опасности возникновения чрезвычайных событий в связи с осложнением погодных условий, выпадением значительного снега и гололедицей на дорогах.