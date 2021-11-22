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Сніг та мороз. До України наближається похолодання: синоптики назвали дату

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 09:49
Сніг та мороз. До України наближається похолодання: синоптики назвали дату Фото: в Україні завтра піде сніг та похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні завтра значно похолодає, вдень очікуються морози та сніг. У всіх регіонах буде хмарно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сніг та мороз. До України наближається похолодання: синоптики назвали дату

Нове похолодання

Вже 23 листопада, за даними синоптиків, в Україні значно похолодає. Сніг з дощем очікується у Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Прогноз погоди на завтра

Температура повітря складе:

  • на заході вдень 0+7, а вночі -1-4,
  • на півночі вдень -1-2, а вночі -4-7,
  • на сході вдень 0+4, а вночі -1+3,
  • на півдні вдень +5+8, а вночі +2+5,
  • у центрі вдень 0+3, а вночі -1-4.
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