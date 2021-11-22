Сніг та мороз. До України наближається похолодання: синоптики назвали дату
Фото: в Україні завтра піде сніг та похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні завтра значно похолодає, вдень очікуються морози та сніг. У всіх регіонах буде хмарно.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Нове похолодання
Вже 23 листопада, за даними синоптиків, в Україні значно похолодає. Сніг з дощем очікується у Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях.
Прогноз погоди на завтра
Температура повітря складе:
- на заході вдень 0+7, а вночі -1-4,
- на півночі вдень -1-2, а вночі -4-7,
- на сході вдень 0+4, а вночі -1+3,
- на півдні вдень +5+8, а вночі +2+5,
- у центрі вдень 0+3, а вночі -1-4.