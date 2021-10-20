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Сніг з дощем. В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде різке похолодання. У двох областях буде сніг з дощем, а по всій країні опуститься температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Попри те, що сьогодні в Україну прийшло осіннє потепління, вже до кінця тижня в українських областях знову похолодає. Більше того, 24 жовтня прогнозують сніг з дощем у Чернігівській та Сумській областях. Невеликий дощі буде в Київській та Житомирській областях.

Температура повітря вдень у західних областях опуститься до +7+10, а вночі +3+5. На півночі країни вдень очікується +5+7, а вночі +3+5. У східних областях вдень буде +10+13, а вночі +3+5.

У центрі країни вдень очікується +7+12, а вночі +3+6. У південних областях прогнозують вдень +12+14, а вночі +4+6.

Нагадаємо, в Україні після короткого потепління прийде мокрий сніг.

Крім того, стало відомо, коли в Києві включать опалення.

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