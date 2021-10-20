UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Снег с дождем. В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину идет резкое похолодание. В двух областях будет снег с дождем, а по всей стране опустится температура воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Несмотря на то, что сегодня в Украину пришло осеннее потепление, уже к концу недели в украинских областях снова похолодает. Более того, 24 октября прогнозируют снег с дождем в Черниговской и Сумской областях. Небольшой дождь будет в Киевской и Житомирской областях.

Температура воздуха днем в западных областях опустится до +7+10, а ночью +3+5. На севере страны днем ожидается +5+7, а ночью +3+5. В восточных областях днем будет +10+13, а ночью +3+5.

В центре страны днем ожидается +7+12, а ночью +3+6. В южных областях прогнозируют днем +12+14, а ночью +4+6.

Напомним, в Украине после короткого потепления придет мокрый снег.

Кроме того, стало известно, когда в Киеве включат отопление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине