Снег с дождем. В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

Несмотря на то, что сегодня в Украину пришло осеннее потепление, уже к концу недели в украинских областях снова похолодает. Более того, 24 октября прогнозируют снег с дождем в Черниговской и Сумской областях. Небольшой дождь будет в Киевской и Житомирской областях.

Температура воздуха днем в западных областях опустится до +7+10, а ночью +3+5. На севере страны днем ожидается +5+7, а ночью +3+5. В восточных областях днем будет +10+13, а ночью +3+5.

В центре страны днем ожидается +7+12, а ночью +3+6. В южных областях прогнозируют днем +12+14, а ночью +4+6.