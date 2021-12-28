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Сніг до 20 см, штормовий вітер та хуртовина. В Україну зайшов потужний циклон

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про різке погіршення погоди 28 грудня. В Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину та сніг до 20 сантиметрів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу (приріст снігового покриву 10-20 см) у таких областях:

  • південних,
  • вночі у Вінницькій,
  • Хмельницькій,
  • Чернівецькій областях,
  • вдень у центральних,
  • східних.

Мокрий сніг, дощ, ожеледь очікуються у таких регіонах:

  • південних,
  • центральних.

Штормове попередженя та снігові замети оголошено майже по всій території України, крім західних та північних областей, на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

"Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів", - попередили в ДСНС.

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