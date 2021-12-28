Снег до 20 см, штормовой ветер и метель. В Украину зашел мощный циклон

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 28 декабря. В Украину зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снег до 20 сантиметров.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10-20 см) в таких областях:
Мокрый снег, дождь, гололед ожидаются в таких регионах:
Штормовое предупреждение и снежные заносы объявлены почти по всей территории Украины, кроме западных и северных областей, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
"Такие погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - предупредили в ГСЧС.