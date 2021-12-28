Снег до 20 см, штормовой ветер и метель. В Украину зашел мощный циклон

Сегодня значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10-20 см) в таких областях:

южных,

ночью в Винницкой,

Хмельницкой,

Черновицкой областях,

днем в центральных,

восточных.

Мокрый снег, дождь, гололед ожидаются в таких регионах:

южных,

центральных.

Штормовое предупреждение и снежные заносы объявлены почти по всей территории Украины, кроме западных и северных областей, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

"Такие погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - предупредили в ГСЧС.