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Снег до 20 см, штормовой ветер и метель. В Украину зашел мощный циклон

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 28 декабря. В Украину зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снег до 20 сантиметров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10-20 см) в таких областях:

  • южных,
  • ночью в Винницкой,
  • Хмельницкой,
  • Черновицкой областях,
  • днем в центральных,
  • восточных.

Мокрый снег, дождь, гололед ожидаются в таких регионах:

  • южных,
  • центральных.

Штормовое предупреждение и снежные заносы объявлены почти по всей территории Украины, кроме западных и северных областей, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

"Такие погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - предупредили в ГСЧС.

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