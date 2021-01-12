Як змінити постачальника газу: покрокова інструкція

З 1 січня в Україні зросли тарифи на газ, через це в багатьох містах почалися протести. В уряді вже представили план дій для зниження цін. Зокрема, побутовим споживачам пропонується самостійно вибирати постачальника з найбільш вигідним тарифом. Покрокова інструкція по зміні газопостачальної компанії - на РБК-Україна.
1 серпня 2020 в Україні почав працювати відкритий газовий ринок. Приватні споживачі, в тому числі жителі багатоквартирних і приватних будинків, отримали можливість вибирати компанію-постачальника газу з найоптимальнішими умовами і тарифами.
Порядок зміни постачальника послуг онлайн складається з декількох етапів:
Також подати заяву можливо в центрах обслуговування клієнтів газопостачальних компаній.
Зміна постачальника послуг відбувається автоматично, газопостачання не відключається.
Відмовлятися від підключення минулого постачальника не потрібно. Договір з ним також розривається автоматично з моменту реєстрації споживача в реєстрі нового постачальника.
Попередній постачальник протягом 6 тижнів повинен виставити споживачеві остаточний рахунок, який необхідно сплатити протягом 10 днів після отримання.
Варто відзначити, що споживач може змінити тільки газопостачальну компанію. Розподілом (транспортуванням) газу в кожному регіоні займається оператор газорозподільної системи - облгаз, його змінити не можна. Тариф на газорозподіл також встановлює облгаз.
У Кабміні представили варіанти вирішення проблеми високих цін на газ для населення. Один з яких полягає в посиленні конкуренції на ринку.
Активна конкуренція газопостачальних компаній в рамках відкритих торгів призведе до зниження тарифів. Також пропонується введення обов'язкової публікації усіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ.
Крім того, в уряді сформували механізм для зменшення ціни на транспортування газу. Для цього НКРЕКП терміново проведе ретельну перевірку газопостачальників з найвищими тарифами на транспортування газу.
Нагадаємо, в багатьох містах люди вийшли на "тарифні протести" через зростання цін на газ та інші комунальні послуги з січня 2021.
У зв'язку з чим Володимир Зеленський доручив Кабміну вирішити проблему високих тарифів на газ. Глава держави підкреслив, що тарифи повинні бути справедливими.