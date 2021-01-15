Крім Sinovac: які ще вакцини може отримати Україна

У ДП "Медичні закупівлі України" заявляли, що Міністерство охорони здоров'я затягує погодження закупівлі ще однією COVID-вакциною. Мова йде про препарат індійсько-американського виробництва Novavax.

Так відповіли на запит народного депутата від "Голосу" Олександри Устинова в "Медзакупках України", йдеться в матеріалі "Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19".

Разом з тим, Україна очікує 8 млн доз вакцин в рамках програми COVAX. Якщо переговори увінчаються успіхом, він може зрости до 16 млн доз. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, це може бути препарат Pfizer.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні до кінця року вакцинуються всі бажаючі.

Раніше в "Медзакупках" заявили, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України та таким чином перевищив свої повноваження.

Також РБК-Україна писало, перша партія вакцин Sinovac Biotech буде поставлена в Україну протягом 30 днів після її офіційної реєстрації. Перший транш становитиме 700 тисяч доз.