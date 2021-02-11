Синоптики прогнозують пізню весну в Україні

Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що весна в Україні у цьому році буде пізньою. Значне потепління очікується у середині березня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Весна неодмінно буде. Десь у березні. Скоріше за все, до середини березня, може, вже поверне на весну", - сказала вона.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, антициклон принесе в Україну сильне похолодання. Найсильніші морози очікуються 15-18 лютого, коли нічна температура впаде до 18-24 градусів, на півночі до 26-27 градусів морозу. Попередні розрахунки не виключають потепління до нуля градусів близько 20 лютого. Водночас найбільш точний прогноз можливий лише за дві-три доби до конкретної дати, максимум - за п'ять діб.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.