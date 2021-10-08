Сильний вітер та морози: якою буде погода в Україні на вихідних

Так, сьогодні синоптики прогнозують на заході та південно-східних областях пориви вітру до 15-20 м/с.

Погода 9 жовтня

У суботу в Україні очікується хмарна та суха погода. Стовпчики термометра покажуть:

у західних областях вдень +10 +14 градусів, вночі +1 +4;

на півночі країни +11 +13 вдень, а вночі від 0 до +3 градусів;

у східних областях вдень +12 +14, вночі від 0 до +5;

на півдні країни +11 +14, вночі +1 +4.

У Києві в суботу синоптики прогнозують похмуру погоду, без опадів. Температура повітря вдень буде +11 +13 градусів, а вночі впаде до +1 +3.

Погода 10 жовтня

У неділю в Україні утримуватиметься хмарна та суха погода. Температура повітря коливатиметься в таких межах:

на заході країни вдень +10 +15, а вночі -1 +4 градусів;

у північних областях +10 +14 вдень, від 0 до +3 вночі;

на сході країни +12 +14 вдень, вночі +2 +5;

у південних областях вдень +12 +15, а вночі +3 +6.

У Києві в неділю синоптики обіцяють суху та похмуру погоду, стовпчики термометра вдень покажуть +11 +13, а вночі впадуть до +1 +3.