Сильный ветер и морозы: какой будет погода в Украине на выходных

Сегодня, 8 октября в большинстве западных и юго-восточных областей Украины объявлено штормовое предупреждение. В то время как на выходных страну ожидает сухая погода с колебаниями температуры от -1 до +15 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, сегодня синоптики прогнозируют на Западе и юго-восточных областях порывы ветра до 15-20 м/с.
В субботу в Украине ожидается облачная и сухая погода. Столбики термометра покажут:
В Киеве в субботу синоптики прогнозируют пасмурную погоду, без осадков. Температура воздуха днем будет +11 +13 градусов, а ночью упадет до +1 +3.
В воскресенье в Украине будет сохраняться облачная и сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в таких пределах:
В Киеве в воскресенье синоптики обещают сухую и пасмурную погоду, столбики термометра днем покажут +11 +13, а ночью упадут до +1 +3.