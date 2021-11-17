RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Після сильних дощів. В Україну прийде потепління: названо дату

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде потепління після сильних дощів. Температура повітря підніметься, як вдень, так і вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Потепління прийде в Україну 20 листопада. У цей день на заході потеплішає до +10 градусів вдень, а вночі - +2+6. На півночі та в центрі країни вдень очікується +5+9, а вночі +1+3.

У східних областях вдень прогнозують +3+7, а вночі 0+2. Південь країни - вдень +7+11, а вночі +2+7. Але у цих регіонах буде невеликий дощ.

Телпа погода очікується і на наступний день - 21 листопада. Але 19 листопада будуть сильні дощі майже по всій країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні