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После сильных дождей. В Украину придет потепление: названа дата

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину идет потепление после сильных дождей. Температура воздуха поднимется, как днем, так и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Потепление придет в Украину 20 ноября. В этот день на западе потеплеет до +10 градусов днем, а ночью - +2+6. На севере и в центре страны днем ожидается +5+9, а ночью +1+3.

В восточных областях днем прогнозируют +3+7, а ночью 0+2. Юг страны - днем +7+11, а ночью +2+7. Но в этих регионах будет небольшой дождь.

Телпа погода ожидается и на следующий день - 21 ноября. Но 19 ноября будут сильные дожди почти по всей стране.

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