Штормове попередження: де буде сильний вітер

В Україні оголошено штормове попередження. Сильний вітер очікується вночі у західних та східних, вдень в більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні вночі у західних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина; на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 21 січня на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.