Штормове попередження: де буде сильний вітер

В Україні оголошено штормове попередження. Сильний вітер очікується вночі у західних та східних, вдень в більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні вночі у західних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина; на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області 21 січня на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.