Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер ожидается ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Сегодня ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской 21 января на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.