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Штормове попередження: де буде сильний вітер

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 08:24
Штормове попередження: де буде сильний вітер Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попереджениий. Сильні пориви вітру будуть в 11 областях та в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні вдень у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Штормове попередження оголошено у таких областях:

  • Сумській,
  • Чернігівській,
  • Київській,
  • Житомирській,
  • Рівненській,
  • Волинській,
  • Тернопільській,
  • Львівській,
  • Чернівецькій,
  • Хмельницькій,
  • Івано-Франківській.

Штормове попередження: де буде сильний вітер

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде дуже вітряно та зі зливами, що подекуди супроводжуватимуться мокрим снігом. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +1 +9 градусів.

Крім того, синоптики України розповіли, якою буде погода в перший день зими.

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