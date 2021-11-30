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Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 08:24
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра будут в 11 областях и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение объявлено в таких областях:

  • Сумской,
  • Черниговской,
  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Ровенской,
  • Волынской,
  • Тернопольской,
  • Львовской,
  • Черновицкой,
  • Хмельницкой,
  • Ивано-Франковской.

Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер

Напомним, сегодня в Украине будет очень ветрено и с ливнями, которые будут сопровождаться мокрым снегом. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +1+9 градусов.

Кроме того, синоптики Украины рассказали, какой будет погода в первый день зимы.

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