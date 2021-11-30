Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
В Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра будут в 11 областях и в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Штормовое предупреждение объявлено в таких областях:
- Сумской,
- Черниговской,
- Киевской,
- Житомирской,
- Ровенской,
- Волынской,
- Тернопольской,
- Львовской,
- Черновицкой,
- Хмельницкой,
- Ивано-Франковской.
Напомним, сегодня в Украине будет очень ветрено и с ливнями, которые будут сопровождаться мокрым снегом. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +1+9 градусов.
Кроме того, синоптики Украины рассказали, какой будет погода в первый день зимы.