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Штормове попередження: де буде злива

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження. Стало відомо, у яких областях сьогодні буде злива.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сильні дощі прогнозують у таких областях:

  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Кіровоградській,
  • Черкаській,
  • Полтавській,
  • Чернігівській,
  • Сумській.

У цих регіонах оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, вночі та вранці 13 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, сьогодні на більшості території України пройдуть сильні дощі, а в Карпатах - очікуються опади у вигляді мокрого снігу.

Зазначимо, Україна йде на довгі вихідні. РБК-Україна розповіло, яким буде карантин після свят.

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