Штормове попередження: де буде злива

В Україні оголошено штормове попередження. Стало відомо, у яких областях сьогодні буде злива.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сильні дощі прогнозують у таких областях:
У цих регіонах оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Крім того, вночі та вранці 13 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, сьогодні на більшості території України пройдуть сильні дощі, а в Карпатах - очікуються опади у вигляді мокрого снігу.
Зазначимо, Україна йде на довгі вихідні. РБК-Україна розповіло, яким буде карантин після свят.