Штормовое предупреждение: где будет ливень

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Стало известно, в каких областях сегодня будет ливень.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сильные дожди прогнозируют в таких областях:
В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.
Кроме того, ночью и утром 13 октября в западных областях туман, видимость 200-500 м.
Напомним, сегодня на большинстве территории Украины пройдут сильные дожди, а в Карпатах - ожидаются осадки в виде мокрого снега.
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