Шмигаль не бачить можливості тотального карантину в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз немає можливості введення тотального карантину в Україні. Основною проблемою в Україні залишається питання забезпечення киснем лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Про це на брифінгу повідомив Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості тотального карантину ... Зараз у нас стає все більше червоних зон і я ще раз закликаю людей до свідомості: маски, соціальна дистанція, відповідальність", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що зараз Україна краще готова до коронавірусу, ніж це було навесні. Зараз в Україні досить лікарняних ліжок, однак залишається питання забезпечення їх киснем.

"Субвенція на закупівлю кисню в більш ніж півмільярда гривень перераховано місцевим органам самоврядування і практично кожен день проводиться штаб, де з головами обласних державних адміністрацій, мерами міст, ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість ліжок, забезпечених киснем", - заявив Шмигаль.

Він додав, що зараз в терміновому порядку уряд роздає ліцензії виробникам кисню.

"Питання в самих балонах, але кисень надається безкоштовно", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо кількість нових захворювань коронавірусів перевищить 9,5 тисячі випадків на добу. При цьому пізніше заявив, що зараз питання про введення строго карантину не розглядається.

При цьому в МОЗ повідомляли, що введення локдауну розглядають лише як резервний варіант.