Шмигаль про вакцинацію в Україні: всі охочі зможуть прищепитися до кінця року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року всі охочі українці зможуть пройти вакцинацію від коронавірусу. Зараз Україна вже має контракти на 30 мільйонів доз вакцин.
Про це Шмигаль написав у Facebook.
Прем'єр зазначив, що з початку вакцинації в Україні прищепилися вже 3141 особа.
"Вакцинації відбувається відповідно до національного плану... Україна має контрактів на понад 30 млн доз вакцини, і ми продовжуємо переговори. Всі бажаючі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це - наш шлях повернення до звичного життя", - заявив Шмигаль.
Він додав, що наступного тижня в Україні повинні представити новий проект, який дозволить записуватись в лист очікування на вакцинацію через додаток або вебпортал "Дія".
"Це допоможе уникнути черг і заповнення зайвих папірців", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, за суботу в Україну вакцинували майже 100 осіб. При цьому вакцинація в суботу проходила у трьох областях - Донецькій, Луганській та Херсонській.
Зазначимо, масова вакцинація в країні розпочалася 24 лютого. В Україну поки що надійшли 500 тисяч доз вакцини Covishield Oxford-AstraZeneca, чергова партія очікується на початку березня.