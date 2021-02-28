Шмыгаль о вакцинации в Украине: все желающие смогут привиться до конца года

Премьер отметил, что с начала вакцинации в Украине привились уже 3141 человек.

"Вакцинации происходит в соответствии с национальным планом… Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это - наш путь возвращения к привычной жизни", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что на следующей неделе в Украине должны представить новый проект, который позволит записываться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или вебпортал "Дія".

"Это поможет избежать очередей и заполнения лишних бумажек", - добавил Шмыгаль.