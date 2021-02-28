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Шмыгаль о вакцинации в Украине: все желающие смогут привиться до конца года

Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие украинцы смогут пройти вакцинацию от коронавируса. Сейчас Украина уже имеет контракты на 30 миллионов доз вакцин.

Об этом Шмыгаль написал в Facebook.

Премьер отметил, что с начала вакцинации в Украине привились уже 3141 человек.

"Вакцинации происходит в соответствии с национальным планом… Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это - наш путь возвращения к привычной жизни", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что на следующей неделе в Украине должны представить новый проект, который позволит записываться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или вебпортал "Дія".

"Это поможет избежать очередей и заполнения лишних бумажек", - добавил Шмыгаль.

Напомним, за субботу в Украину вакцинировали почти 100 человек. При этом вакцинация в субботу проходила в трех областях - Донецкой, Луганской и Херсонской.

Отметим, массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. В Украину пока поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield Oxford-AstraZeneca, очередная партия ожидается в начале марта.

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Новости Украины Денис Шмыгальвакцина от коронавирусаКоронавирус
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