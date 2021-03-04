Шмигаль назвав ймовірну ціну на електроенергію для населення з квітня

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль назвав ймовірну ціну на електроенергію для населення з 1 квітня. За його словами, зараз питання обговорюється у Міністерстві енергетики.

"Ціна на електроенергію для населення з першого квітня. Це питання зараз обговорюється у Міністерстві енергетики. Скоріш за все ціна лишиться 1,68 грн/кВт", - зазначив глава Кабміну.

Нагадаємо, Мінсоцполітики перерахувало 322,1 млн гривень за спожиту в січні електроенергію деякими категоріями споживачів. Компенсація з державного бюджету надано за 571,6 тис. осіб.

Як писало РБК-Україна, постанова КМУ про скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня, при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп./кВт, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Парламент у кінці січня вніс зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо виплат субсидій за подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Мінсоцполітики в сумі 1,4 млрд гривень. Кошти на нову програму виділили з фонду держбюджету на субсидії (36,6 млрд гривень).