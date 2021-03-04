Шмыгаль назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с апреля

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с 1 апреля. По его словам, сейчас вопрос обсуждается в Министерстве энергетики.

"Цена на электроэнергию для населения с первого апреля. Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего цена останется 1,68 грн/кВт", - отметил глава Кабмина.

Напомним, Минсоцполитики перечислило 322,1 млн гривен за потребленную в январе электроэнергию некоторыми категориями потребителей. Компенсация из государственного бюджета предоставлена за 571,6 тыс. человек.

Как писало РБК-Украина, постановление КМУ об отмене льготного тарифа на первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, по которой в период с 1 октября по 30 апреля, при потреблении до 3000 кВт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 коп./кВт, а за объем свыше 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Парламент в конце января внес изменения в государственный бюджет на 2021 год относительно выплат субсидий за подорожание электроэнергии. Изменения предусматривают открытие новой бюджетной программы Минсоцполитики в сумме 1,4 млрд гривен. Средства на новую программу выделили из фонда госбюджета на субсидии (36,6 млрд гривен).