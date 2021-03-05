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Школи Львова, Одеси та Ужгорода переводять на дистанційку: названі дати

Автор: Дмитро Левицький

Львів, Одеса та Ужгород вирішили перевести міські школи на дистанційне навчання. Дистанційку вирішили запровадити через погіршення ситуації з коронавірусом у містах.

Про це повідомляють місцеві агентства "Думская" та "Zaxid.Net".

В Одесі дистанційне навчання у школах почнеться 15 березня. З дому будуть вчитися учні середніх та старших класів одеських шкіл, а от початкові класи хочуть пізніше відправити на канікули.

"Плануємо, що з 15 по 19 березня 5-11 класи будуть вчитися дистанційно, а потім оголосимо канікули для 1-11 класів з 22 по 26 березня. Класи початкової школи також можуть за рішенням батьків та вчителів вчитися дистанційно", - заявили в Одеській міській раді.

У Львові дистанційне навчання запроваджують вже наступного тижня. Регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила відправити на дистанційку всі навчальні заклади області з 9 березня. Крім того, обласна влада рекомендувала школам почати весняні канікули з 15 березня.

З наступного вівторка, 9 березня, на дистанційному навчанні будуть і учні 5-11 класів шкіл Ужгорода. Учні початкових класів продовжать ходити у школи. Дистанційне навчання в ужгородських школах триватиме до 12 березня.

В усіх випадках рішення не стосується дошкільних закладів. Дитсадочки продовжать працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, у Вінниці через епідемічну ситуації вирішили на два тижні раніше почати канікули у школах. Вінницькі школи підуть на канікули вже 9 березня.

До цього влада Вінницької області вирішила перевести школи на дистанційне навчання.

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