Школи Львова, Одеси та Ужгорода переводять на дистанційку: названі дати

В Одесі дистанційне навчання у школах почнеться 15 березня. З дому будуть вчитися учні середніх та старших класів одеських шкіл, а от початкові класи хочуть пізніше відправити на канікули.

"Плануємо, що з 15 по 19 березня 5-11 класи будуть вчитися дистанційно, а потім оголосимо канікули для 1-11 класів з 22 по 26 березня. Класи початкової школи також можуть за рішенням батьків та вчителів вчитися дистанційно", - заявили в Одеській міській раді.

У Львові дистанційне навчання запроваджують вже наступного тижня. Регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила відправити на дистанційку всі навчальні заклади області з 9 березня. Крім того, обласна влада рекомендувала школам почати весняні канікули з 15 березня.

З наступного вівторка, 9 березня, на дистанційному навчанні будуть і учні 5-11 класів шкіл Ужгорода. Учні початкових класів продовжать ходити у школи. Дистанційне навчання в ужгородських школах триватиме до 12 березня.

В усіх випадках рішення не стосується дошкільних закладів. Дитсадочки продовжать працювати у звичному режимі.