ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Широкомасштабна провокація: в ООС відреагували на вчорашнє загострення на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Середа 24 лютого 2021 19:08
Широкомасштабна провокація: в ООС відреагували на вчорашнє загострення на Донбасі Фото: наслідки обстрілу на Донбасі 23 лютого (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Масові обстріли на Донбасі (всього - 22 обстрілу) 23 лютого є широкомасштабною провокацією. Її мета - дискредитація командирів армії та керівництва України.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

У штабі нагадали, що поблизу населеного пункту Зайцеве збройні формування РФ відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем. В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Неподалік Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів, стрілецького та снайперської зброї.

Відзначається, що протягом вівторка бойовики багато разів запитували режим припинення вогню, після чого самі ж починали стріляти по українських позиціях.

Відомо також, що в ОРДЛО з 19 лютого поширювали інформацію про підготовку Збройних сил України до активних дій. Ці чутки "вкидали" і під час обстрілів.

"Метою провокації є дискредитація командирів усіх рівнів і військово-політичного керівництва держави перед партнерами і світовим співтовариством. Українська сторона повідомляє, що Збройні Сили України послідовно дотримуються режиму припинення вогню і взятих на себе зобов'язань", - повідомляється в заяві штабу ООС.

Українська сторона підготувала письмові ноти до СММ ОБСЄ, в які включить матеріали верифікації та фіксації порушень з боку російських бойовиків на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі вчора, 23 лютого, бойовики обстріляли мирне населення станкових протитанкових гранатометів. В результаті загинув один мирний житель.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі в результаті бойовиків загинув один український військовий, ще двоє - поранені. Всього противник 20 разів порушував режим припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Донбас
NEWS
"УЗ" припинила продаж квитків на потяги в Івано-Франківську область через карантин
"УЗ" припинила продаж квитків на потяги в Івано-Франківську область через карантин
DAILY
Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою