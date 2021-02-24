Широкомасштабна провокація: в ООС відреагували на вчорашнє загострення на Донбасі

Масові обстріли на Донбасі (всього - 22 обстрілу) 23 лютого є широкомасштабною провокацією. Її мета - дискредитація командирів армії та керівництва України.

У штабі нагадали, що поблизу населеного пункту Зайцеве збройні формування РФ відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем. В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Неподалік Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів, стрілецького та снайперської зброї.

Відзначається, що протягом вівторка бойовики багато разів запитували режим припинення вогню, після чого самі ж починали стріляти по українських позиціях.

Відомо також, що в ОРДЛО з 19 лютого поширювали інформацію про підготовку Збройних сил України до активних дій. Ці чутки "вкидали" і під час обстрілів.

"Метою провокації є дискредитація командирів усіх рівнів і військово-політичного керівництва держави перед партнерами і світовим співтовариством. Українська сторона повідомляє, що Збройні Сили України послідовно дотримуються режиму припинення вогню і взятих на себе зобов'язань", - повідомляється в заяві штабу ООС.

Українська сторона підготувала письмові ноти до СММ ОБСЄ, в які включить матеріали верифікації та фіксації порушень з боку російських бойовиків на Донбасі.