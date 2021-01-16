Сфера обслуговування перейшла на українську мову: що важливо знати

З 16 січня обслуговування українською мовою стає обов'язковим для всіх закладів сфери послуг. Спілкування персоналу з відвідувачами має відбуватися державною мовою, винятком є лише особисте прохання клієнта. Детально про норми "мовного закону" і штрафи за його порушення, кого торкнеться перехід на україномовне обслуговування - в матеріалі РБК-Україна.
Використання державної мови в сфері обслуговування закріплено статтею 30 Закону "Про функціонування української мови як державної". 16 січня 2021 дана норма вступає в силу. Це означає остаточний перехід на українську мову постачальників послуг.
Підприємства всіх форм власності, ФОП та інші суб'єкти господарювання зобов'язані обслуговувати клієнтів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.
На прохання споживача обслуговування може проводитися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.
Обслуговування українською мовою з 16 січня стає обов'язковим також в медичних, освітніх закладах (в т.ч. гуртках, секціях, навчальних курсах), соціальних установах.
Назва та характеристики товарів, дані про терміни експлуатації, інструкції, опис послуг зобов'язані подаватися державною мовою. Це також стосується меню в закладах громадського харчування, квитків, цінників, гарантійних талонів.
Однак припустимо використання абревіатур, скорочень, слів англійською мовою, букв латинського, грецького алфавіту. Інформація також може дублюватися на іншій мові.
Інтернет-магазини та інтернет-каталоги зобов'язані використовувати в наповненні сайтів державну мову, допускається дублювання іншою мовою.
При порушенні права на отримання послуг чи інформації споживачу необхідно попросити персонал про обслуговування українською. При відмові - звернутися до керуючого, вищого керівництва або на гарячу лінію закладу. Також слід вимагати книгу скарг і зробити відповідний запис у ній.
Факт порушення можна зафіксувати за допомогою свідків або на відео, аудіо. Після цього подати скаргу Уповноваженому в питаннях захисту державної мови, в ній вказати дані заявника, інформацію про суб'єкта-порушника і додати файли з підтвердженнями.
Скарги подаються письмово, за допомогою форми на сайті або на email Уповноваженого протягом півроку з дня виявлення порушення.
Законодавством регламентовані санкції за відмову обслуговування державною мовою - від попередження до штрафу.
Згідно зі статтею 57 Закону, за фактом виявлення порушення складається протокол, Уповноважений виносить суб'єкту господарювання попередження з 30-денним терміном на його усунення.
При повторному виявленні порушення протягом року суб'єкт зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 300-400 неоподаткованих мінімумів доходу громадян - від 5100 до 6800 грн.
Нагадаємо, "мовний закон" в Україні було прийнято 25 квітня 2019 року. Однак деякі його норми, в т.ч. щодо використання державної мови в сфері послуг, вводяться в дію з відстрочкою.