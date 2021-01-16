Сфера обслуживания перешла на украинский язык: что важно знать

С 16 января обслуживание на украинском языке становится обязательным для всех заведений сферы услуг. Общение персонала с посетителями должно происходить на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента. Подробно о нормах "языкового закона" и штрафах за его нарушение, кого коснется переход на украиноязычное обслуживание - в материале РБК-Украина.

Язык обслуживания в Украине - украинский

Использование государственного языка в сфере обслуживания закреплено в статье 30 Закона "О функционировании украинского языка как государственного". 16 января 2021 данная норма вступает в силу. Это означает окончательный переход на украинский язык поставщиков услуг.

Предприятия всех форм собственности, ФЛП и другие субъекты хозяйствования обязаны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

По просьбе потребителя обслуживание может проводиться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Какие сферы переходят на украинский язык

торговые заведения (магазины, супермаркеты, ТРЦ);

интернет-магазины;

кафе, рестораны, бары и прочие заведения общепита;

банковские учреждения;

аптеки;

автозаправки;

библиотеки;

развлекательные заведения;

спортзалы;

салоны красоты;

заведения бытового обслуживания.

Обслуживание на украинском языке с 16 января становится обязательным также в медицинских, образовательных заведениях (в т.ч. кружках, секциях, обучающих курсах), социальных учреждениях.

Предоставление информации о товарах и услугах

Название и характеристики товаров, данные о сроках эксплуатации, инструкции, описание услуг обязаны подаваться на государственном языке. Это также касается меню в заведениях общепита, билетов, ценников, гарантийных талонов.

Однако допустимо использование аббревиатур, сокращений, слов на английском языке, букв латинского, греческого алфавита. Информация также может дублироваться на другом языке.

Интернет-магазины и интернет-каталоги обязаны использовать в наполнении сайтов государственный язык, допускается дублирование другим языком.

Как действовать при отказе обслуживания на государственном языке

При нарушении права на получение услуг или информации потребителю необходимо попросить персонал об обслуживании на украинском. При отказе - обратиться к управляющему, высшему руководству либо на горячую линию заведения. Также следует потребовать книгу жалоб и сделать соответствующую запись в ней.

Факт нарушения можно зафиксировать с помощью свидетелей либо на видео, аудио. После этого подать жалобу Уполномоченному в вопросах защиты государственного языка, в ней указать данные заявителя, информацию о субъекте-нарушителе и приложить подтверждающие файлы.

Жалобы подаются письменно, с помощью формы на сайте или на email Уполномоченного в течение полугода со дня выявления нарушения.

Что грозит за нарушение "языкового закона"

Законодательством регламентированы санкции за отказ обслуживания на государственном языке - от предупреждения до штрафа.

Согласно статье 57 Закона, по факту выявления нарушения составляется протокол, Уполномоченный выносит субъекту хозяйствования предупреждение с 30-дневным сроком на его устранение.

При повторном обнаружении нарушения в течение года субъект обязан выплатить штраф в размере 300-400 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 5100 до 6800 грн.

Напомним, "языковой закон" в Украине был принят 25 апреля 2019 года. Однако некоторые его нормы, в т.ч. касательно использования государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отстрочкой.