Сфера обслуживания перешла на украинский язык: что важно знать

С 16 января обслуживание на украинском языке становится обязательным для всех заведений сферы услуг. Общение персонала с посетителями должно происходить на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента. Подробно о нормах "языкового закона" и штрафах за его нарушение, кого коснется переход на украиноязычное обслуживание - в материале РБК-Украина.
Использование государственного языка в сфере обслуживания закреплено в статье 30 Закона "О функционировании украинского языка как государственного". 16 января 2021 данная норма вступает в силу. Это означает окончательный переход на украинский язык поставщиков услуг.
Предприятия всех форм собственности, ФЛП и другие субъекты хозяйствования обязаны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.
По просьбе потребителя обслуживание может проводиться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.
Обслуживание на украинском языке с 16 января становится обязательным также в медицинских, образовательных заведениях (в т.ч. кружках, секциях, обучающих курсах), социальных учреждениях.
Название и характеристики товаров, данные о сроках эксплуатации, инструкции, описание услуг обязаны подаваться на государственном языке. Это также касается меню в заведениях общепита, билетов, ценников, гарантийных талонов.
Однако допустимо использование аббревиатур, сокращений, слов на английском языке, букв латинского, греческого алфавита. Информация также может дублироваться на другом языке.
Интернет-магазины и интернет-каталоги обязаны использовать в наполнении сайтов государственный язык, допускается дублирование другим языком.
При нарушении права на получение услуг или информации потребителю необходимо попросить персонал об обслуживании на украинском. При отказе - обратиться к управляющему, высшему руководству либо на горячую линию заведения. Также следует потребовать книгу жалоб и сделать соответствующую запись в ней.
Факт нарушения можно зафиксировать с помощью свидетелей либо на видео, аудио. После этого подать жалобу Уполномоченному в вопросах защиты государственного языка, в ней указать данные заявителя, информацию о субъекте-нарушителе и приложить подтверждающие файлы.
Жалобы подаются письменно, с помощью формы на сайте или на email Уполномоченного в течение полугода со дня выявления нарушения.
Законодательством регламентированы санкции за отказ обслуживания на государственном языке - от предупреждения до штрафа.
Согласно статье 57 Закона, по факту выявления нарушения составляется протокол, Уполномоченный выносит субъекту хозяйствования предупреждение с 30-дневным сроком на его устранение.
При повторном обнаружении нарушения в течение года субъект обязан выплатить штраф в размере 300-400 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 5100 до 6800 грн.
Напомним, "языковой закон" в Украине был принят 25 апреля 2019 года. Однако некоторые его нормы, в т.ч. касательно использования государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отстрочкой.