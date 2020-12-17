Зараз підстав для посилення карантину в Києві немає, - Рубан

Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан не бачить підстав для посилення карантину в Києві зараз. У введенні більш жорстких обмежень буде необхідність в лютому.

Про це Рубан повідомив в коментарі РБК-Україна.

За його словами, саме в лютому очікується зростання захворюваності COVID-19.

"Ні, підстав для цього немає (посилювати карантин раніше - ред.). У нас є підстави робити це в лютому, коли у нас прогнозується зростання захворюваності", - сказав Рубан.

Він додав, що зараз ситуація в Києві залишається напруженою.

"Вона напружена через стабільно високий показник госпіталізації важких випадків. Але негативом також є те, що менше звертаються за медичною допомогою або через недовіру до медицини, або через небажання. Тобто, займаються люди самолікуванням", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, в Україні планують посилення карантину з 8 по 24 січня. Однак це буде не локдаун.

Також РБК-Україна писало, що уряд прогнозує 20-25 тисяч нових випадків коронавірусу на добу вже на початку січня.

Відзначимо, в Україні за добу виявлено 12 047 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили в Києві.