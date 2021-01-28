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"Сіра" зона: МОЗ назвав області з найнижчим рівнем тестування COVID

Новость на русском → Київ, Четвер 28 січня 2021 18:28
"Сіра" зона: МОЗ назвав області з найнижчим рівнем тестування COVID Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Україні шість областей входять в так звану "сіру" зону за критеріями Євросоюзу. У них найнижчий показник тестування на коронавірус.

Про це написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

В Одеській, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській та Львівській областях відмічені найнижчі показники ПЛР-тестування на 100 тисяч населення за останні сім днів. А також, одні з найвищих показників позитивних результатів.

Наголошується, що в таблиці критеріїв, серед яких кількість нових випадків на 100 тисяч населення за 14 днів, число ПЛР-тестів на 100 тисяч населення за 7 днів, кількість смертей від коронавірусу за 14 днів на 100 тисяч населення і відсоток позитивних тестів за 7 днів Київ посідає четверте місце за випадками, сьоме - за смертями, 25-е - за кількістю тестів і відсотку позитивних результатів. В таблиці чим більше число, тим краще ситуація.

&quot;Сіра&quot; зона: МОЗ назвав області з найнижчим рівнем тестування COVID

Раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україні заразилися коронавірусом 5 529 осіб, також вчора зробили 48 736 тестувань. Найбільше нових заражень виявили у Львівській області та в Києві.

Також у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чому вирішили не продовжувати січневі обмеження, причиною є краща статистика по коронавирусу.

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"Сіра" зона: МОЗ назвав області з найнижчим рівнем тестування COVID
Роман Тверденкоредактор стрічки новин "Сіра" зона: МОЗ назвав області з найнижчим рівнем тестування COVID
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