"Серая" зона: Минздрав назвал области с самым низким уровнем тестирования COVID

В Украине шесть областей входят в так называемую "серую" зону по критериям Евросоюза. В них самый низкий показатель тестирования на коронавирус.

Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

В Одесской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Львовской областях отмечены самые низкие показатели ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения за последние семь дней. А также, одни из самых высоких показателей положительных результатов.

Отмечается, что в таблице критериев, среди которых количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней, число ПЦР-тестов на 100 тысяч населения за 7 дней, количество смертей от коронавируса за 14 дней на 100 тысяч населения и процент положительных тестов за 7 дней Киев занимает четвертое место по случаям, седьмое - по смертям, 25-е - по количеству тестов и проценту положительных результатов. В таблице чем больше число, тем лучше ситуация.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 5 529 человек, также вчера сделали 48 736 тестирований. Больше всего новых заражений обнаружили во Львовской области и в Киеве.

Также в Министерстве здравоохранения рассказали, почему решили не продолжать январские ограничения, причиной является лучшая статистика по коронавирусу.