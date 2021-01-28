ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Серая" зона: Минздрав назвал области с самым низким уровнем тестирования COVID

Новина українською → Киев, Четверг 28 января 2021 18:28
"Серая" зона: Минздрав назвал области с самым низким уровнем тестирования COVID Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Украине шесть областей входят в так называемую "серую" зону по критериям Евросоюза. В них самый низкий показатель тестирования на коронавирус.

Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

В Одесской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Львовской областях отмечены самые низкие показатели ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения за последние семь дней. А также, одни из самых высоких показателей положительных результатов.

Отмечается, что в таблице критериев, среди которых количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней, число ПЦР-тестов на 100 тысяч населения за 7 дней, количество смертей от коронавируса за 14 дней на 100 тысяч населения и процент положительных тестов за 7 дней Киев занимает четвертое место по случаям, седьмое - по смертям, 25-е - по количеству тестов и проценту положительных результатов. В таблице чем больше число, тем лучше ситуация.

&quot;Серая&quot; зона: Минздрав назвал области с самым низким уровнем тестирования COVID

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 5 529 человек, также вчера сделали 48 736 тестирований. Больше всего новых заражений обнаружили во Львовской области и в Киеве.

Также в Министерстве здравоохранения рассказали, почему решили не продолжать январские ограничения, причиной является лучшая статистика по коронавирусу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Коронавирус
NEWS
Перекрытые дороги и отмененные рейсы: Одесса страдает от снегопадов
РБК-Украинаинформационное агентство Перекрытые дороги и отмененные рейсы: Одесса страдает от снегопадов
DAILY
Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать
Олег Черныш, Ульяна Безпалько Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать