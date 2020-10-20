Сім'ям всіх загиблих курсантів катастрофи АН-26 виплатили компенсації

Міністерство оборони виплатило компенсації сім'ям всіх загиблих курсантів в авіакатастрофі літака АН-26. Родичам екіпажу компенсації виплатять після завершення офіційного розслідування.

Про це повідомили в прес-службі Міноборони.

Родичам 19 загиблих курсантів виплатили 28 мільйонів гривень.

"Виплату в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму... проведено шляхом зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті сім'ями курсантів в установах банків на їх вибір", - повідомили в Міноборони.

Зараз триває робота урядової комісії та розслідування причин катастрофи літака АН-26.

Як повідомляло РБК-Україна, сім'ям жертв катастрофи АН-26 повинні виплатити компенсації в розмірі 1,57 млн гривень. Ці виплати передбачені законом про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 зазнав аварії 25 вересня поблизу Чугуєва Харківської області. Літак здійснював навчальні польоти. На його борту перебували 27 осіб - 20 курсантів і 7 членів екіпажу. В результаті катастрофи загинуло 26 осіб.