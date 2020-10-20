Семьям всех погибших курсантов катастрофы АН-26 выплатили компенсации

Министерство обороны выплатило компенсации семьям всех погибших курсантов в авиакатастрофе самолета АН-26. Родственникам экипажа компенсации выплатят после завершения официального расследования.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Родственникам 19 погибших курсантов выплатили 28 миллионов гривен.

"Выплату в размере 750-кратного прожиточного минимума… проведено путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор", - сообщили в Минобороны.

Сейчас продолжается работа правительственной комиссии и расследование причин катастрофы самолета АН-26.

Как писало РБК-Украина, семьям жертв катастрофы АН-26 должны выплатить компенсации в размере 1,57 млн гривен. Эти выплаты предусмотрены законом о социальной защите военнослужащих и их семей.

Напомним, военный самолет АН-26 потерпел крушение 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области. Самолет совершал учебные полеты. На его борту находились 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа. В результате катастрофы 26 человек погибли.