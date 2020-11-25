С сегодняшнего дня Кабмин обязан заранее предупреждать о введении карантина

С сегодняшнего дня, 25 ноября, Кабинет министров обязан заранее предупреждать о введении карантина. В силу вступило соответствующее постановление, принятое парламентом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ был обнародован 24 ноября в издании "Голос Украины" и вступил в силу на следующий день после опубликования.

Речь идет о следующих карантинных ограничениях для предотвращения распространения COVID-19, а именно о запрете:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещения учебных заведений соискателями образования;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

приема посетителей в кинотеатрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидать места своего проживания.

ВР рекомендует правительству вводить на соответствующей территории более одного из этих запретов исключительно при условии обнародования такого решения не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.

"Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении", - указано в постановлении.

Предлагается не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более таких мероприятий вносить в Верховную раду проект закона о государственной поддержке и льготах для населения и бизнесу, которые будут испытывать негативные последствия в связи с усилением карантина.

Напомним, 17 ноября Рада поддержала соответствующий проект постановления №4320.

Как писало РБК-Украина, парламентарии не смогли отменить карантин выходного дня.