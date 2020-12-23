Сьогодні в Харкові прощаються з Кернесом: що відомо

23 грудня в Харкові проходить похорон Геннадія Кернеса, який помер після тривалого лікування від ускладнень коронавірусу. В день прощання з мером в місті оголошено траур, а в Оперному театрі запланована 4-х годинна панахида. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Де відбудуться траурні заходи

О 07:00 23 грудня - відспівування в Благовіщенському соборі.

Ритуальна церемонія прощання з Геннадієм Кернесом триватиме з 09:00 до 13:00 у фойє Національного академічного театру опери та балету (ХНАТОБ).

Після громадянської панахиди колона з труною пройде вулицею Сумською до місця поховання.

Поховання призначено орієнтовно на 13:30.

Міського голову поховають на почесній алеї кладовища №2 на вул. Пушкінській поруч з могилами відомих харків'ян, ветеранів Другої світової війни і колишнього глави ХОДА Євгена Кушнарьова.

Харківські місцеві телеканали в прямому ефірі покажуть церемонію відспівування в Благовіщенському соборі. Також похорон Кернеса буде транслюватися на екранах в центрі міста.

У зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, 23 грудня в Харкові оголошено днем жалоби, скасовані розважальні заходи, концерти, спортивні змагання.

Попрощатися з мером зможуть всі бажаючі

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов розповів, що церемонію прощання з Геннадієм Кернесом розтягнули на 4 години з метою уникнути великого скупчення людей. Очікується приїзд багатьох мерів українських міст, а також велика кількість харків'ян. Всі бажаючі зможуть пройти на панахиду без пропусків.

"Всупереч чуткам, будь-яка людина може прийти, стати в живу чергу і попрощатися з Геннадієм Адольфовичем. Жодних пропусків не буде!" - заявив Ігор Терехов.

Як зазначив секретар міськради, під час панахиди будуть діяти необхідні заходи безпеки - масковий режим і вимога соціальної дистанції. За їх дотриманням стежитимуть волонтери та правоохоронці.

У Харкові перекрито вулиці та посилено охорону

Під час похорону Кернеса рух на кількох центральних вулицях обмежується за маршрутом слідування спеціальної колони. З 5:30 до 14:00 проїзд частково перекритий на Благовіщенській площі, вул. Сумській, вул. Університетській. Громадський транспорт курсуватиме в об'їзд місць, де відбудуться траурні заходи.

Для охорони правопорядку під час церемонії прощання в Оперному театрі задіяно 284 поліцейських і 150 нацгвардійців. 130 силовиків будуть чергувати на кладовищі.

Пам'ять про Кернеса увічнять в Харкові

Як повідомив секретар міськради Ігор Терехов, Геннадію Кернесу буде присвоєно звання Почесного громадянина. На честь померлого мера в Харкові назвуть станцію метро, ​​а також проспект або вулицю.

Крім того, Терехов виступив з ініціативою встановити монумент у пам'ять про Кернеса в одній з локацій міста.

Міський голова помер після зараження COVID-19

Геннадій Кернес помер вночі 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування останні кілька місяців.

Харківський мер перестав з'являтися на публіці після святкування Дня міста. Пізніше стало відомо, що Кернес госпіталізований з коронавірусом і пневмонією. В середині вересня через ускладнення хвороби його екстрено перевезли до Німеччини з ураженням 70% легких. До того ж Кернес мав проблеми зі здоров'ям після замаху в 2014 році.

Перебуваючи в Берліні, Геннадій Кернес переміг на місцевих виборах в першому турі і був офіційно зареєстрований на свою третю каденцію на посаді мера Харкова. Соратники політика заявляли про його плани повернутися в місто до першої сесії новообраної міськради.

Однак на початку грудня стан Кернеса погіршився, його підключили до апарату гемодіалізу після відмови двох нирок. В ніч із 16 на 17 грудня він помер, а 21 грудня тіло покійного з Німеччини доставили приватним літаком до Харкова.

Нагадаємо, політолог назвав можливих кандидатів на перевиборах у Харкові після смерті мера Геннадія Кернеса. Серед претендентів на пост мера Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Олександр Фельдман.

Раніше у Верховній раді повідомили ймовірні дати перевиборів мера Харкова. Голосування може відбутися в останню неділю березня або в останню неділю жовтня наступного року.