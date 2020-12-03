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СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі"

Автор: Игорь Литвиненко

Служба безпеки України сьогодні, 3 грудня, проводить обшуки в приміщеннях концерну "Укроборонпром" та компанії-спецекспортера концерну "Укрспецекспорт". Обшуки пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

У концерні зазначили, що забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям і надають всю інформацію та документи.

"Сьогодні, 3 грудня 2020 року, співробітниками СБУ проводяться обшуки в приміщеннях концерну і компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт", яка є учасником концерну. Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва", - повідомили в "Укроборонпромі".

Концерн і компанія-спецекспортер працюють у штатному режимі.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укроборонпром" припинить своє існування в 2021 році. Замість концерну будуть створені нові холдингові компанії.

Також повідомлялося, що в рамках реформи "Укроборонпром" може позбутися майже половини своїх підприємств. Зі 116 підприємств концерну планують залишити 65.

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