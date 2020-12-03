СБУ проводит обыски в "Укроборонпроме"

Служба безопасности Украины сегодня, 3 декабря, проводит обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и компании-спецэкспортера концерна "Укрспецэкспорт". Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

В концерне отметили, что обеспечивают максимальное содействие правоохранителям и предоставляют всю информацию и документы.

"Сегодня, 3 декабря 2020 года, сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях концерна и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна. Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева", - сообщили в "Укроборонпроме".

Концерн и компания-спецэкспортер работают в штатном режиме.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укроборонпром" прекратит свое существование в 2021 году. Вместо концерна будут созданы новые холдинговые компании.

Также сообщалось, что в рамках реформы "Укроборонпром" может лишиться почти половины своих предприятий. Из 116 предприятий концерна планируют оставить 65.