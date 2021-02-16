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Літак з застряглими українськими туристами вилетів із Занзібару

Новость на русском → Занзібар, Вівторок 16 лютого 2021 01:34
Літак з застряглими українськими туристами вилетів із Занзібару Фото: літаки SkyUp (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Після трьох діб затримки рейсу, літак SkyUp з українськими туристами на борту зміг вилетіти з Занзібару. Він направляється в Бориспіль

Про це повідомляє "Громадське".

Згідно з даними компанії SkyUp, літак рейсу PQ1972 приземлиться в аеропорту Бориспіль о 7:20 вівторка, 16 лютого.

Наголошується, що частина пасажирів не змогла взяти на борт усі свої речі через те, що літак буде робити зупинку в турецькій Анталії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 180 українських туристів застрягли на африканському острові Занзібар. Над проблемою працюють Міністерство закордонних справ, туристичний оператор і перевізник.

Пізніше SkyUp пояснив, що з технічних причин рейс SkyUp Airlines Занзібар - Київ не вилетів за розкладом. А коли несправність усунули, потрібно було вносити зміни в маршрут, а також отримати нові дозвільні документи від країн, кордони яких перетинає літак.

Також у компанії зазначили, що якщо не отримають документи на сьогоднішній виліт, то завтра пасажири зможуть вилетіти в Київ регулярним рейсом. До переговорів приєдналася Державіаслужба України, щоб прискорити вирішення питання.

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