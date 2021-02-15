Українські туристи застрягли на Занзібарі. Не можуть вилетіти близько 180 громадян
Близько 180 українських туристів застрягли на острові Занзібар. Міністерство закордонних справ України це підтвердило.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.
За його словами, МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення.
"Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак", - повідомив він.
Скрін карти (twitter.com/OlegNikolenko)
Також BBC написало, що мова йде про рейс PQ6972 авіакомпанії SkyUp. Він мав вилетіти до Києва 13 лютого о 12:50 за місцевим часом.
Кілька пасажирів повідомили, що минулої ночі не всім забезпечили готель. А ті, кому житло таки надали, скаржились на погані умови.
Туроператор JoinUp та авіаперевізник запевняють, що надали усім туристам належні умови. Труднощі з поселенням пояснюють високим сезоном на Занзібарі, а затримку з вильотом - коронавірусними обмеженнями, через які складно організувати новий рейс.
Нагадаємо, біля берегів Малайзії через COVID застряг корабель, серед членів екіпажу якого були двоє українців. Українська сторона домагалась, щоб на борт відправили лікаря.
Також раніше повідомлялось, що українці застрягли у Таїланді, через те, що рейс МАУ затримали на кілька годин.