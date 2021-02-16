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Самолет с застрявшими украинскими туристами вылетел из Занзибара

Новина українською → Занзибар, Вторник 16 февраля 2021 01:34
Самолет с застрявшими украинскими туристами вылетел из Занзибара Фото: самолеты SkyUp (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

После трех суток задержки рейса, самолет SkyUp с украинскими туристами на борту смог вылететь из Занзибара. Он направляется в Борисполь

Об этом сообщает "Громадське".

Согласно данным компании SkyUp, самолет рейса PQ1972 приземлится в аэропорту Борисполь в 7:20 вторника, 16 февраля.

Отмечается, что часть пассажиров не смогла взять на борт все свои вещи из-за того, что самолет будет делать остановку в турецкой Анталии.

Напомним, ранее сообщалось, что около 180 украинских туристов застряли на африканском острове Занзибар. Над проблемой работают Министерство иностранных дел, туристический оператор и перевозчик.

Позже SkyUp объяснил, что по техническим причинам рейс SkyUp Airlines Занзибар - Киев не вылетел по расписанию. А когда неисправность устранили, нужно было вносить изменения в маршрут, а также получить новые разрешительные документы от стран, границы которых пересекает самолет.

Также в компании отметили, что если не получат документы на сегодняшний вылет, то завтра пассажиры смогут вылететь в Киев регулярным рейсом. К переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса.

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