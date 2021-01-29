Ринок приватних соціальних послуг знаходиться у "тіні", - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що ринок надання соціальних послуг приватними надавачами зараз переважно знаходиться у тіні. Проводяться перевірки таких надавачів.

Про це вона розповіла у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Ми маємо визнати, що ринок надання соціальних послуг приватними надавачами існує. Він зараз переважно в тіні. Його треба виводити на світло", - сказала міністр.

Лазебна підкреслила, що найближчим часом будуть оприлюднені результати перевірки таких приватних закладів.

"Станом на кінець дня вчора проведено роботи з виявлення та перевірки надавачів соціальних послуг недержавного сектору у 20 областях та місті Києві. Ще нам не надали інформацію Закарпатська, Запорізька, Київська та Одеська області. Перевірено надавачів недержавних соціальних послуг. І їх виявилося 334. Кількість осіб, які проживають у таких закладах, 1030 людей", - поінформувала глава Мінсоцполітики.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 27 січня вирішив створити Реєстр постачальників і одержувачів соціальних послуг.

Як писало РБК-Україна, 21 січня у приватному пансіонаті в Харкові, в якому доглядали за громадянами похилого віку, сталася пожежа. Загинули 15 людей. Інформація про це суб'єкта господарювання не була внесена ні в один реєстр, органи соціального захисту населення також не знали про його діяльність.