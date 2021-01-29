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Рынок частных социальных услуг находится в "тени", - Лазебная

Новина українською → Украина, Пятница 29 января 2021 10:49
Рынок частных социальных услуг находится в "тени", - Лазебная Фото: Марина Лазебная (kmu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что рынок предоставления социальных услуг частными предоставителями сейчас преимущественно находится в тени. Проводятся проверки таких поставщиков.

Об этом она рассказала в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Мы должны признать, что рынок предоставления социальных услуг частными поставщиками существует. Он сейчас в основном в тени. Его надо выводить на свет", - сказала министр.

Лазебная подчеркнула, что в ближайшее время будут обнародованы результаты проверки таких частных заведений.

"По состоянию на конец дня вчера проведены работы по выявлению и проверки поставщиков социальных услуг негосударственного сектора в 20 областях и городе Киеве. Еще нам не предоставили информацию Закарпатская, Запорожская, Киевская и Одесская области. Проверены предоставители негосударственных социальных услуг. И их оказалось 334. Количество лиц, проживающих в таких учреждениях, 1030 человек", - сообщила глава Минсоцполитики.

Напомним, Кабинет министров на заседании 27 января решил создать Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

Как писало РБК-Украина, 21 января в частном пансионате в Харькове, в котором ухаживали за гражданами пожилого возраста, произошел пожар. Погибли 15 человек. Информация об этом субъекте хозяйствования не была внесена ни в один реестр, органы социальной защиты населения также не знали о его деятельности.

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