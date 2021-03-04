Рубан пояснив різке зростання випадків коронавірусу в Києві

У Києві за минулу добу зафіксували значне зростання захворюваності COVID-19 - виявили 868 випадків, тоді як днем раніше було 655. За словами глави Держспоживслужби Києва Олега Рубана, це пов'язано з поширенням інфекції в сім'ях та організованих колективах.
Про це Рубан заявив у коментарі РБК-Україна.
"Сьогодні є приводи для занепокоєння щодо поширення інфекції в сім'ях та організованих колективах та пізнього звернення за медичною допомогою хворих коронавірусною інфекцією", - заявив він.
Рубан додав, що сьогодні в Києві фіксують тяжкі та середньої тяжкості форми коронавірусу через пізнє звернення за медичною допомогою.
"Сьогодні майже на 60% завантажені реанімації міста Києва, показники завантаження лікарень - 30-40%. Тому основна порада - при появі ознак захворювання відразу звертайтеся за медичною допомогою", - додали в Держспоживслужбі столиці.
Нагадаємо, загалом в Україні за добу виявили понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу.
Раніше Рубан повідомляв, що Київ неодмінно опиниться в "помаранчевій" зоні карантину. Однак поки в столиці йде прогнозоване зростання захворюваності COVID-19.