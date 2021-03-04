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Рубан объяснил резкий рост случаев коронавируса в Киеве

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали значительный рост заболеваемости COVID-19 - выявили 868 случаев, тогда как днем ранее было 463. По словам главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, это связано с распространением инфекции в семьях и организованных коллективах.

Об этом Рубан заявил в комментарии РБК-Украина.

"Сегодня есть поводы для беспокойства относительно распространения инфекции в семьях и организованных коллективах и позднего обращение за медицинской помощью больных коронавирусной инфекцией", - заявил он.

Рубан добавил, что сегодня в Киеве фиксируют тяжелые и средней тяжести формы коронавируса из-за позднего обращения за медицинской помощью.

"Сегодня почти на 60% загружены реанимации города Киева, показатели загрузки больниц - 30-40%. Поэтому основной совет - при появлении признаков заболевания сразу обращайтесь за медицинской помощью", - добавили в Госпостребслужбе столицы.

Напомним, в целом в Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса.

Ранее Рубан сообщал, что Киев непременно окажется в "оранжевой" зоне карантина. Однако пока в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19.

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