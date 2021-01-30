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Росіяни нібито передали бойовикам "ДНР" вакцину "Супутник V", – ЗМІ

Автор: Роман Тверденко

Росіяни передали вакцину від коронавірусу "Супутник V" у так звану "ДНР". Прищеплювати препаратом нібито почнуть з 1 лютого.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Сьогодні, 30 січня, вакцину російської розробки нібито доставили на окуповану Росією територію Донецької області. Окупаційна влада планує з понеділка-вівторка вводити препарат працівникам медичних та навчальних закладів.

Вчора міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в країні не будуть реєструвати російську вакцину від коронавіруса "Супутник V". За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала справжню істерію" з вимогами зареєструвати російський препарат.

Також 29 січня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє почати вакцинацію українців від коронавірусу. Документ дозволяє реєстрацію COVID-вакцин в екстреному режимі, а також законодавчо забороняє реєстрацію вакцини держави-агресора, тобто Росії.

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